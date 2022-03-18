Супермаркеты в России начали отменять скидки и акции

Супермаркеты в России начали отменять скидки и акции
Скидки на товары можно сделать только при согласовании с поставщиком. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Поставщики крупнейшего в России ритейлера X5 Group с конца февраля начали отказываться от промоакций и скидок на товар.

Как сообщили в X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», многие поставщики не отказываются от скидок насовсем, а предупреждают торговые сети о паузе, после которой они вернутся с новым промопланом. В компании объяснили, что скидки на товары можно сделать только при согласовании с поставщиком, пишет РБК.

Скидки отменили и в сети «Азбука вкуса». Однако там заверили, что покупатели этого не заметят, поскольку доля ценового промо не превышает 5%. В «Верном» заявили, что от промоакций отказались около трети поставщиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Nike продолжает работу в России, но с новыми ценами.

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