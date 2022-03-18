Сотрясение, черепно-мозговая, перелом руки: 7-классницу сбили на Красносельском шоссе

Сотрясение, черепно-мозговая, перелом руки: 7-классницу сбили на Красносельском шоссе
Ребенок пострадал в ДТП. Фото: Pixabay

Водитель за последние полтора года не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 17 марта, вечером, в Ломоносовском районе Ленинградской области.

На 1 км Красносельского шоссе 34-летний неработающий мужчина из Тихвина за рулем «Фольксвагена Гольфа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку.

7-классница переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта. Девочку госпитализировали в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому скуловой области справа, перелом основания пятой пястной кости. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Маяковского авто сбило девушку на переходе. Очевидцы говорили, что она «лежит, разговаривает».

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