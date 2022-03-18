С 18 марта россияне, пользующиеся наличными, должны знать новое правило

Всех жителей России с наличными деньгами ожидает новое правило уже с 18 марта.

Как сообщает PRIMPRESS, изменения уже вступили в силу.

Имеется в виду процедура размена крупных банкнот на более мелкие купюры. Ранее, чтобы провести такую операцию в банке, нужно было иметь с собой паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Однако сейчас такое требование отменили.

Стоит отметить, что новые правила касаются лишь тех случаев, когда разменять предстоит до 40 тыс. рублей или обменять поврежденные банкноты на новые. К слову, у банков остается право потребовать у россиянина документ, если операция вызвала подозрения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян, обремененных кредитами и ипотеками, предупредили о финансовых сложностях.