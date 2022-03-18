Пьяный россиянин сел на свою 3-летнюю дочь в ванной и раздавил насмерть

Житель Красноярского края случайно сел на малышку в ванной. Девочка скончалась.

На сайте регионального управления Следственного комитета сообщается, что житель Дудинки в состоянии алкогольного опьянения случайно убил своего ребенка. Мужчина раздавил крошку в ванной.

Следствие полагает, что в этот момент мать девочки была в гостях. О произошедшем стало известно благодаря соседям снизу. Жильцов начало топить. Люди обратились в коммунальные службы.

Позднее дверь вскрыли полицейские. В ванной обнаружили, что пьяный мужчина продолжал сидел на теле ребенка. Предварительная экспертиза показала, что малышка задохнулась под пьяным отцом.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Гражданин задержан.

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