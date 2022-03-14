Найденный в квартире на Тухачевского ребенок умер за неделю до пожара

Мальчика избила мать.

Когда квартиру охватил огонь, малыш был уже мертв примерно неделю. В пожаре скончалась и мать ребенка. Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, на месте случившегося нашли обгоревший труп женщины и останки маленького мальчика.

Все произошло в понедельник, 14 марта, в одной из квартир по улице Маршала Тухачевского в Петербурге. Когда спасателям удалось справиться с огнем, то на месте ЧП обнаружили труп 46-летней петербурженки и ее 9-летнего сына.

Отмечается, что ребенок был инвалидом с диагнозом ДЦП. Больше недели назад мать так сильно его избила, что он перестал подавать признаки жизни. У погибшей женщины был супруг, однако когда квартира полыхала он находился в больнице.

Следователи начали проверку по факту случившегося.

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