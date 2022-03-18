Куриные яйца могут подорожать в России еще на 40% в апреле

В ближайшее время куриные яйца вырастут в цене еще на 40 процентов.

Отмечается, что некоторые производители яиц уже решили перейти на фасовку яиц не по 10, а по 30 штук, передает «КоммерсантЪ».

Известно, что в розницу яйца уже стали стоить дороже на 25%. Резкое подорожание обусловлено взлётом курса валют. К слову, традиционно цены на яйца поднимали за месяц перед Пасхой. В этот раз птицефабрики ждать праздника не стали.

В Минсельхозе объяснили, что сильно выросли цены на корма. Там предполагают, что ситуация станет лучше после временного запрета экспорта зерновых в страны ЕАЭС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы продукты, которые подорожают примерно на 30 процентов с 14 марта 2022 года.