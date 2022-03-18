В работе «Вконтакте» зафиксирован сбой

В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Всего зафиксировано 830 жалоб: 41% пользователей жалуется на проблемы с функциональным состоянием веб-сайта, 54% — на проблемы с приложением, еще 5% — на проблемы с личным профилем.

Жалобы поступают из Петербурга, Перми, Краснодара и других крупных городов страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.