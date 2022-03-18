Экономист посоветовал не ждать курса доллара ниже 100 рублей в марте

Есть предположения, что к концу февраля курс доллара может подскочить до 90 рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Есть предположения, что к концу февраля курс доллара может подскочить до 90 рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как долго курс доллара будет выше 100 рублей.

Она отметила, что в ближайшее время американская валюта не подешевеет, но у рубля есть много шансов сохранить свои позиции, сообщает «Прайм».

По ее словам, ждать укрепления курса рубля в ближайшие месяцы не стоит. Также она добавила, что прогнозировать сейчас что-либо на долгосрочную перспективу крайне сложно, потому что геополитическая ситуация все еще нестабильна.

Но есть несколько факторов, которые могут замедлить падение российской валюты в ближайшем будущем. В частности, цены на нефть и газ продолжают расти, что обеспечивает высокую прибыль от российского экспорта.

По прогнозам экономиста, в ближайшее время курс рубля будет находиться на прежнем уровне, а доллар будет стоить в диапазоне 100 рублей еще в течение долгого времени.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.