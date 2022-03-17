Аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля

Аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля
К очередной активной фазе распродажи рубля могут привести, к примеру, провокации украинских вооруженных сил. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов рассказал о рисках, из-за которых вновь может обвалиться российская валюта.

Эксперт рассказал агентству «Прайм», что к очередной активной фазе распродажи рубля могут привести, к примеру, провокации украинских вооруженных сил. Это может быть взрыв атомной станции или использование химически активных веществ.

«При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию», — считает Антонов.

Кроме того, есть вероятность, что США смогут «убедить» Китай снизить закупки российского сырья. Однако, по мнению аналитика, худшие времена для российской валюты уже прошли, а у западных стран не осталось тяжеловесных козырей для давления на РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рубль укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи.

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