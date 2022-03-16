Рубль укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Рубль утром 16 марта в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.

На открытии секции валютного рынка в 10 утра доллар стоил 110,1 рубля. Затем его стоимость заметно упала — до 105,1 рубля — это минимум с 4 марта. К 10:20 американская валюта торговалась по 107,9 рубля.

Евро на открытии стоил 119 рублей. В начале дня курс падал до 117,2 рубля. К 10:20 он подорожал до 117,8 рубля.

Режим работы Мосбиржи на неделю с 21 по 25 марта будет объявлен на официальном сайте регулятора позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что инфляция, санкции против России и перемены на рынках могут привести к тому, что доллар потеряет свои позиции главной мировой валюты.