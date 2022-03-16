Экономист Мюллер назвал три признака заката доллара

Инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности этой валюты. Фото: Pixabay

Инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности этой валюты. Фото: Pixabay

Немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что инфляция, санкции против России и перемены на рынках могут привести к тому, что доллар потеряет свои позиции главной мировой валюты.

Специалист объяснил в колонке для Spiegel, что инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности этой валюты. Он напомнил, что цены в США поднялись на 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кроме того, негативное влияние на американскую валюту могут оказать санкции Запада против РФ. Самым грозным оружием против России будет замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. Однако к этому пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе.

«Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — считает Мюллер.

Ситуация на Украине также быстро создает перемены на финансовом рынке. Кризис приводит к образованию и усилению новых блоков из стран, обладающих фрагментированными финансовыми рынками. Они сменяют глобальные институты, выступающие за США. Это может также может повлиять на рынок валют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист Хазин убежден, что западные санкции отменят к концу апреля 2022 года.