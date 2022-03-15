Экономист Хазин убежден, что западные санкции отменят к концу апреля 2022 года

Экономист Хазин убежден, что западные санкции отменят к концу апреля 2022 года
Евросоюз просто не сможет существовать при стоимости газа в $3500 за 1000 кубометров. Фото: pixabay

Российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, допустил снятие всех западных санкций с России в ближайшие месяцы.

Эксперт заявил в разговоре с изданием «Бизнес Online», что санкции Запада в отношении России продержатся полтора-два месяца, после чего будут отменены.

По словам Хазина, Евросоюз просто не сможет существовать при стоимости газа в $3500 за 1000 кубометров. Он отметил, что у европейских стран не получится обойтись без российских энергоресурсов. Экономист пояснил, что гипотетически ЕС может принять в ближайшие годы меры на этот счет, но это обойдется в немалую сумму.

Хазин также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы и удобрений. Если ЕС попробует выпускать азотное удобрение самостоятельно, то ей для этого потребуется российский газ. В таком случае удобрения станут «золотыми», а стоимость пшеницы взлетит до исторического максимума.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист заявил, что зарубежные компании после ухода захотят остаться в России.

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