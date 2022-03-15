Экономист заявил, что зарубежные компании после ухода захотят остаться в России

Экономист заявил, что зарубежные компании после ухода захотят остаться в России
Он считает, что сам бизнес покидать страну не хочет и уж точно не собирается уходить из РФ насовсем. Фото: pixabay

Многие западные компании, которые формально покидают российский рынок, захотят на нем остаться, считает экономист Егор Клопенко.

Эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм», что зарубежный бизнес уже начинает показывать, что попытается остаться в России — все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов.

Клопенко напомнил, что компании вложили немало средств для завоевания российского рынка. Он считает, что сам бизнес покидать страну не хочет и уж точно не собирается уходить из РФ насовсем.

По мнению экономиста, если власти России согласятся, то в большинстве случаев получится достичь договоренностей. Единственным условием будет сохранение рабочих мест и заработных плат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых.

запад зарубежные компании приостановка работы санкции уход из россии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...