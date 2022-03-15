Экономист заявил, что зарубежные компании после ухода захотят остаться в России

Он считает, что сам бизнес покидать страну не хочет и уж точно не собирается уходить из РФ насовсем. Фото: pixabay

Он считает, что сам бизнес покидать страну не хочет и уж точно не собирается уходить из РФ насовсем. Фото: pixabay

Многие западные компании, которые формально покидают российский рынок, захотят на нем остаться, считает экономист Егор Клопенко.

Эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм», что зарубежный бизнес уже начинает показывать, что попытается остаться в России — все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов.

Клопенко напомнил, что компании вложили немало средств для завоевания российского рынка. Он считает, что сам бизнес покидать страну не хочет и уж точно не собирается уходить из РФ насовсем.

По мнению экономиста, если власти России согласятся, то в большинстве случаев получится достичь договоренностей. Единственным условием будет сохранение рабочих мест и заработных плат.

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