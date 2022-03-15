Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых

Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на экспорт сахара и зерновых культур.

Власти РФ сообщили о приостановлении экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Данное постановления было подписано премьер-министром Мишустиным. Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

К слову, новые правила, относительно зерна, продолжать действовать вплоть до 30 июня, а по сахару — до 31 августа.

Что касается зерновых, имеются в виду пшеница и меслин, рожь, ячмень и кукуруза. При этом, для вывоза сахара и зерна Кабинет министров предусмотрел несколько исключений.

Их разрешено поставлять за пределы РФ в том числе с целью оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил обеспечить в РФ запрет на вывоз и ввоз отдельной продукции в 2022 году.

зерновые Кабмин михаил мишустин политика Россия сахар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...
Перечислены разрешенные случаи зачисления резидентами РФ валюты на свои ...