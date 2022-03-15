Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на экспорт сахара и зерновых культур.

Власти РФ сообщили о приостановлении экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Данное постановления было подписано премьер-министром Мишустиным. Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

К слову, новые правила, относительно зерна, продолжать действовать вплоть до 30 июня, а по сахару — до 31 августа.

Что касается зерновых, имеются в виду пшеница и меслин, рожь, ячмень и кукуруза. При этом, для вывоза сахара и зерна Кабинет министров предусмотрел несколько исключений.

Их разрешено поставлять за пределы РФ в том числе с целью оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил обеспечить в РФ запрет на вывоз и ввоз отдельной продукции в 2022 году.