Путин поручил обеспечить в РФ запрет на вывоз и ввоз отдельной продукции в 2022 году 

Путин поручил обеспечить в РФ запрет на вывоз и ввоз отдельной продукции в 2022 году 
Владимир Путин. Фото: Кремль

Нововведения не коснутся товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

Лидер России Владимир Путин поручил ограничить или запретить в этом году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. Перечни подготовит правительство РФ. Об этом стало известно из указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России.

Отмечается, что новые меры не касаются тех товаров, которые граждане провозят для своего личного пользования.

Правительство должно в течение двух дней установить списки стран, которые подпадут под данные решения.

Кроме того, Кабинет министров теперь имеет право определять особенности применения мер, предусмотренных указом, в отношении некоторых видов продукции и отдельных юридических или физических лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов.

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