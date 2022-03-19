Экономист допустил крах доллара и евро из-за антироссийских санкций

Санкции против России могут спровоцировать некоторые иностранные государства отказаться от доллара и евро в качестве основной резервной валюты, считает эксперт.

Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли допустил, что антироссийские санкции могут негативно сказаться на долларе и евро. Об этом специалист написала в статье для китайского издания South China Morning Post.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю больший стимул отказаться от доллара США и евро и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — заявил экономист.

Эксперт отметил, что рестрикции Запада в отношении активов России создали ситуацию, на основании которой многие правительства решат еще более активно диверсифицировать свои резервы и перейти к другим валютам, например, таким как юань.

Специалист подчеркнул, что стремление сделать нестабильным экономическое положение России может повлечь за собой разделение мирового сообщества на две группы. Первая — это те, кто будет готов поддержать санкционное давление. Вторая — те, кто предпочтет оградить свои бюджеты.

Кимберли заключил, что в любом случае то, что сейчас происходит, в любом случае приведет к серьезным мировым перестановкам в экономике и финансах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова отметила, насколько долго курс доллара будет выше 100 рублей.