Аналитик Шеин спрогнозировал судьбу доллара на ближайшее время

Эксперт предрек «увядание» доллара США и отметил, что он перестает быть основной валютой на планете.

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин считает, что американский доллар теряет свою силу и перестает быть ключевой валютой в мире. Об этом эксперт поделился с агентством «Прайм».

По словам эксперта, невозможность США обеспечения роста мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны влечет за собой тот факт, что ведущие страны вынуждены обеспечивать инвестиции и собственное развитие своими силами.

Шеин подчеркнул, что еще 7 лет назад Китай стал активно продвигать свою валюту, в связи с этим Международный Валютный Фонд принял решение включить юань в корзину ключевых валют. Спустя время часть государств начали расширять долю юаня в своих резервах, при этом снижая объем доллара. В России работает аналогичная схема: сокращение доли расчетов в долларах и создание альтернативной платежной системы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что санкции в отношении России могут спровоцировать некоторые иностранные государства отказаться от доллара и евро в качестве основной резервной валюты.