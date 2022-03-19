В Красногвардейском районе пожилая женщина сбила девятилетнего ребенка

В Красногвардейском районе ребенок был сбит автомобилем 69-летней пенсионерки.

Накануне днем девятилетняя девочка была сбита пожилой женщиной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло около 15:20. Оказалось, что за рулём Renault Logan при выезде с прилегающей территории пожилая женщина сбила переходившую дорогу без сопровождения родителей девятилетнюю девочку.

Ребенок был госпитализирован с переломом правой надколенной кости в состоянии средней тяжести. Отмечается, что пенсионерка уже привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД за прошедшие два года.

В настоящий момент все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Красносельском шоссе 34-летний неработающий мужчина из Тихвина за рулем «Фольксвагена Гольфа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку.