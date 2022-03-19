Сотрудники ФСИН поймали в казанской колонии кошку, доставлявшую наркотики

У кота была ошейник, а в нем наркотики. Фото: Pixabay

У кота была ошейник, а в нем наркотики. Фото: Pixabay

Кот-наркокурьер проносил запрещенные вещества в своем ошейнике.

Сотрудники казанской колонии поймали животное, которое занималось доставкой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСИН по Республике Татарстан.

Кот пытался пробраться на территорию колонии №19 с товаром.

На видеозаписи показывается, что у черного кота был ошейник, а в нем тайник с запрещенными веществами.

Сотрудники учреждения сумели пресечь доставку наркотиков 17 марта 2022 года. Пушистика заметили сотрудники отдела безопасности, когда совершали обход прилегающей к колонии территории. Он был схвачен у транспортных ворот. Из его ошейника изъято почти 8 граммов веществ. Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Смердыня Ленинградской области обнаружили плантацию наркотиков.