Рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб на стройке «СКА-Арены» в Петербурге

Рабочий упал и разбился в вентиляционной шахте. Фото: Pixels

Рабочий упал и разбился в вентиляционной шахте. Фото: Pixels

Детали случившегося устанавливаются.

Рабочий в субботу, 19 марта, угодил в вентиляционную шахту на стройке «СКА-Арены», расположенной по улице Юрия Гагарина, в доме № 8 в Петербурге, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Отмечается, что личность скончавшегося еще не установлена.

Ранее «Комсомольская правда Санкт-Петербург» сообщала, что, по предварительной информации, рабочий убирал помещение. Он подвинул ограждения, закрывающие шахту, однако потерял равновесие и упал. На месте случившегося уже работают оперативники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина наехал на камень и разбился насмерть в Калининском районе. Он привлекался 26 раз за превышение скоростного режима.