Власти Петербурга хотят оказать поддержку малому бизнесу города

Малый бизнес Петербурга может получить дополнительную поддержку от Смольного. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Малый бизнес Петербурга может получить дополнительную поддержку от Смольного. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Бизнесменам пообещали отсрочить налоговые и арендные платежи. Кроме того, будет введен мораторий на плановые проверки.

Как сообщает телеканал «78», Смольный сведет к минимуму административную нагрузку на малый бизнес. Также организации получат отсрочку по долгам за тепло, воду, электричество.

Отмечается, что будет продлено действие договоров на размещение объектов нестационарной торговли. Однако задолженность по аренде не должна превышать более чем 3 месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о завершении пятой волны новой коронавирусной инфекции. Недельный уровень госпитализации продолжает держаться на минимальном уровне, заявил председатель Комитета Дмитрий Лисовец.