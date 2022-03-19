Власти Петербурга хотят оказать поддержку малому бизнесу города

Власти Петербурга хотят оказать поддержку малому бизнесу города
Малый бизнес Петербурга может получить дополнительную поддержку от Смольного. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Бизнесменам пообещали отсрочить налоговые и арендные платежи. Кроме того, будет введен мораторий на плановые проверки.

Как сообщает телеканал «78», Смольный сведет к минимуму административную нагрузку на малый бизнес. Также организации получат отсрочку по долгам за тепло, воду, электричество.

Отмечается, что будет продлено действие договоров на размещение объектов нестационарной торговли. Однако задолженность по аренде не должна превышать более чем 3 месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о завершении пятой волны новой коронавирусной инфекции. Недельный уровень госпитализации продолжает держаться на минимальном уровне, заявил председатель Комитета Дмитрий Лисовец.

малый бизнес новости СПб поддержка бизнеса Смольный


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов