Отца с коляской заметили на льду Малой Невы в Петербурге

Петербуржцы заметили мужчину с детской коляской, разгуливающего по льду Малой Невы.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что мужчина вместе с детской вышел на лед Малой Невы у набережной Макарова, что на Васильевском острове. Он свернул к берегу только когда до него добрались спасатели Поисково-спасательной службы на катере на воздушной подушке. Они следовали за мужчиной до тех пор, пока он не вышел на сушу. К счастью, обошлось без происшествий.

Пользователи в комментариях назвали мужчину «отцом года» и призвали назначить ему крупный штраф.

Напомним, что в Петербурге с 15 марта действует запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города. За нарушение грозит административная ответственность.

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