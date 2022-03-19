Летний и Михайловский сады закроют на весеннюю просушку с 1 апреля

Сады обещают открыть с 1 мая, однако все будет зависеть от погодных условий. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Сады обещают открыть с 1 мая, однако все будет зависеть от погодных условий. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Летний и Михайловский сады в скором времени закроются на плановую весеннюю просушку, чтобы подготовиться к летнему сезону.

Любимые петербуржцами сады перестанут принимать посетителей с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Русского музея.

Для того, чтобы дорожки как следует просохли после снежной зимы, потребуется месяц. Сады обещают открыть с 1 мая, однако все будет зависеть от погодных условий.

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