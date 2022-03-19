В Комитете по развитию туризма Петербурга рассказали об «Оздоровительной карте России»

В Комитете по развитию туризма Петербурга рассказали об "Оздоровительной карте России". Фото: ФГБУ санаторий "Трудовые резервы" Минздрава России

В Комитете по развитию туризма Петербурга рассказали об "Оздоровительной карте России". Фото: ФГБУ санаторий "Трудовые резервы" Минздрава России

Петербургское агентство медицинского туризма и Лига здоровья нации подписали соглашение о запуске пилотного проекта «Оздоровительная карта России».

С 12 по 17 марта Петербург представлял возможности в сфере туризма на выставках «Интурмаркет-2022» и «МИТТ-22». Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Глава комитета Сергей Корнеев заявил, что школа санаторно-курортного дела в Северной столице является одной из самых лучших в стране, при этом сам санаторный комплекс включает в себя порядка 40 объектов.

Отмечается, что в рамках новой «Оздоровительной карты России» можно будет увидеть интерактивную карту санаториев России, которые включают в себя разные санатории и курорты Санкт-Петербурга.

С помощью такой карты туристы смогут подобрать необходимую программу оздоровления и лечения. Первые результаты проекта будут представлены с 11 по 13 мая на всероссийском конгрессе «Оздоровительная карта России».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Северной столице было решено возобновить деятельность детских санаториев.