В Северной столице возобновили деятельность детских санаториев

В Северной столице возобновили деятельность детских санаториев
В Северной столице возобновили деятельность детских санаториев. Фото: Pixabay

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге было решено возобновить деятельность детских санаториев.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией понемногу улучшается, в связи с этим были внесены некоторые изменения и разрешена работа заведений по оказанию плановой помощи при санаторно-курортном лечении. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Также возобновлена деятельность детских санаториев.

Одновременно с этим были смягчены карантинные меры в Ленинградской области. С 1 марта в регионе возобновляется оказание всех видов медпомощи детям, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. Нововведение касается как приема врачами в поликлиниках, так приема юных пациентов в дневных стационарах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам последней недели заболеваемость коронавирусом в Российской федерации снизилась на 27,6%.

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