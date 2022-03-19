Названы заболевания, из-за которых могут лишить водительских прав

Названы заболевания, из-за которых могут лишить водительских прав
Порядок лишения прав власти обсуждают в настоящее время в рамках цифровизации ведомств. Фото: pixabay

Эксперт Егор Клопенко перечислил заболевания, при которых ГИБДД может аннулировать водительские права.

Председатель совета директоров ПАО «Городские инновационные технологии» Егор Клопенко рассказал агентству «Прайм», что ряд заболеваний может не только повлиять на выдачу водительского удостоверения, но и привести к тому, что водитель может остаться без уже выданных прав.

По словам эксперта, перечень таких недугов существует уже давно, а вот порядок лишения прав власти обсуждают в настоящее время в рамках цифровизации ведомств.

Новые правила могут оставить без прав автовладельцев с психическими расстройствами, эпилепсией, нарушением зрения, заболеваниями головного мозга и тех, кто потерял конечности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что страховые компании предупредили о подорожании каско в РФ.

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