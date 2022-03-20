Доктор Мясников предупредил о выпадении волос из-за переизбытка полезного вещества

Это также чревато ломкостью ногтей, хроническим поносом и нарушением когнитивных функций.

О переизбытке в организме человека селена рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Теледоктор предупредил россиян, что при употреблении большого количества этого вещества у человека могут начать выпадать волосы. При этом, отмечается, что селен (Se) может защитить от различных болезней, однако следует быть более осторожным и не допустить передозировки, которая грозит печальными последствиями.

Бесконтрольный прием такого микроэлемента, как селен, может обернуться ломкостью ногтей, хроническим поносом и нарушением когнитивных функций.

Медицинский эксперт уверен, что Se жизненно необходим для нормальной работы печени, щитовидной железы, а также иммунной системы и синтеза белка. Только поэтому его наличие в организме человека должно быть в достаточном количестве.

Помимо прочего, у медиков имеется уйма подтвержденных научных сведений о том, что селен не дает развиваться онкологическим, сердечным заболеваниям и даже сахарному диабету.

Многие специалисты в один голос утверждают, что если без контроля принимать это вещество, то здоровье пациента, вернее всего, пострадает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном препарате, который может использоваться для нормализации работы иммунной системы, а также борьбы с раком. По мнению эксперта, в борьбе с онкологическими заболеваниями могут использоваться статины.