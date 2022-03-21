В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки

В Петербурге на дорогах начинают собираться крупные пробки. В понедельник, 21 марта, магистрали Северной столицы частично встали.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, в городе пробки составили четыре баллов. Движение на дорогах затруднено. После 9:00 загруженность городских трасс возрастет до 6 баллов. С 10:00 загруженность снова спадет до 4-х баллов.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, набережной Обводного канала, Октябрьской, Дворцовой и Свердловской набережных, Садовой улице, Большом проспекте П.С., Чкаловском проспекте, Каменноостровском проспекте, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте, Софийской улице. По проезд также КАД затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 26 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.