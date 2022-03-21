В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки

В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки
Дорожная ситуация в Петербурге утром 21 марта. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге на дорогах начинают собираться крупные пробки. В понедельник, 21 марта, магистрали Северной столицы частично встали.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, в городе пробки составили четыре баллов. Движение на дорогах затруднено. После 9:00 загруженность городских трасс возрастет до 6 баллов. С 10:00 загруженность снова спадет до 4-х баллов.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, набережной Обводного канала, Октябрьской, Дворцовой и Свердловской набережных, Садовой улице, Большом проспекте П.С., Чкаловском проспекте, Каменноостровском проспекте, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте, Софийской улице. По проезд также КАД затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 26 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов