Дворник-мигрант домогался школьницы в лифте на Обводном канале

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных по отношению к несовершеннолетней.

Инцидент произошел 19 марта. Около 12 часов дня к правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что в одном из домов по Киевской улице он удерживает мужчину, пристававшего к его племяннице.

Как стало известно Gzeta.SPb.ru, прибывши правоохранителям был передан задержанный – 33-летний гражданин Узбекистана, дворник ЖКС. Мигранта доставили в отдел полиции.

В тот же день мать 16-летней девочки заявила на дворника, что в кабине лифта дома на набережной Обводного канала он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина. В полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. По данному факту возбудили уголовное дело.