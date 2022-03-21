Насиловавший 12-летнюю девочку петербургский кондуктор задержан

Сотрудники полиции Невского района задержали кондуктора, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

В минувшую пятницу, 18 марта, в полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что в период с июня по сентябрь 2021 года неизвестный неоднократно совершал половое сношение с его 12-летней дочерью, с которым девочка общалась через социальную сеть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, по данному факту возбудили уголовное дело.

В ходе розыска 20 марта стражи порядка задержали подозреваемого. У дома по проспекту Елизарова был пойман 37-летний кондуктор.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что дворник-мигрант домогался школьницы в лифте на Обводном канале. Мать 16-летней девочки заявила на дворника, что в кабине лифта дома на набережной Обводного канала он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.