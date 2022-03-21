Аналитик объяснил, могут ли США «обнулить» наличные и безналичные доллары в России

Подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными, заявил эксперт. Фото: Pixabay

Подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными, заявил эксперт. Фото: Pixabay

США не имеют возможности обнулить все доллары, находящиеся в России. Такое заявление сделал Аналитик Андрей Кочетков.

По его словам, единственная возможность блокировки внешних операций может коснуться банковских счетов. Внутри РФ ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, напомнил Кочетков.

Эксперт отметил в беседе с агентством «Прайм», что наличные купюры не могут подвергнуться угрозе «обнуления», независимо от обстоятельств, утверждает аналитик.

Кочетков также добавил, что какой-либо глобальной базы принадлежности тех или иных купюр к какой-то нации, государству или физическому лицу не существует.

Напомним, клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.