Что будет с ценами на недвижимость в России: прогнозы экспертов

Можно говорить о том, что тенденция к удорожанию жилплощади наметилась. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Можно говорить о том, что тенденция к удорожанию жилплощади наметилась. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Рынок недвижимости находится в непростом положении. В то время как цены на стройматериалы растут, многие россияне заняли выжидательную позицию и отложили сделки до лучших времен, пишет РИА «Новости».

Несмотря на общее замешательство и противоречивые прогнозы, можно говорить о том, что тенденция к удорожанию жилплощади наметилась. Пока этот показатель прибавил в среднем 2,3 процента, что на 0,7 процента больше, чем в феврале. Такие данные приводит «ЦИАН. Аналитика».

Эксперты сравнили цены в 16 крупных городах страны. Средняя цена жилища составляет 114500 рублей за квадрат. Самое заметное удорожание недвижимости замечено в Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре. В Москве, где цены традиционно самые высокие, за метр нужно заплатить 284 тысячи рублей, а в новых границах застройки – 202,5 тысяч рублей.

Примечательно, что интерес к недвижимости среди населения существенно возрос – объявления стали изучать в 1,5 раза чаще. При этом активность реальных сделок сдерживает тот факт, что процент по ипотеке сегодня слишком высок и это не позволяет пользоваться данным продуктом массово. К тому же, банки стали щепетильнее отбирать заемщиков.

По словам Ольги Лебединской, сотрудницы РЭУ имени Г. В. Плеханова, ипотека была весьма популярным продуктом даже среди тех, кто выступает против кредитов. Все из-за привлекательных ставок, которые предлагали банки. Теперь рынок приходит в некий баланс.

Также не на пользу сделкам с недвижимостью идет рост доходности вкладов. Граждане активно несут свои деньги в банки. А покупка квартир, как способ обезопасить накопления от обесценивания, теряет привлекательность.

К тому же, возвращается ситуация 2014-2015 года, когда ключевая ставка тоже существенно поднялась, и ряд квартир стал продаваться с приличной скидкой. Сегодня величина дисконта достигает 10 процентов. По мнению Николая Переславского, сотрудника CMS Institute, существует вероятность снижения цен на отдельные квартиры на четверть или даже треть.

Ситуация осложняется тем, что многие участники рынка подвержены паническим настроениям и могут принимать неожиданные решения. Больше всего неразбериха ощущается в сегменте строящегося жилья. Кто-то приостановил ипотеку, кто-то изменил ставки. В то время как одни продавцы повышают цены, другие их понижают.

В свою очередь доцент экономического факультета РУДН Елена Егорычева отметила, что существенного снижения цен ждать вряд ли стоит, так как строительство продолжает дорожать. На 4 марта цены возросли на 1,81 % относительно 26 февраля. При этом некоторые застройщики столкнутся с нехваткой зарубежного оборудования, логистическими трудностями и нехваткой материалов.

Отмечается, что спрос также будет играть роль в цене квадратных метров. Если покупатели начнут игнорировать предложения застройщиков, то они будут вынуждены не повышать цену. Очевидно что в нынешних условиях многие россияне отложат покупку жилье на неопределенный срок и даже программы льготной потеки не смогут кардинально изменить ситуацию.