Стал известен график разводки мостов в Северной столице на текущую неделю

Стал известен график разводки мостов в Северной столице на текущую неделю. Фото: Baltphoto

Стал известен график разводки мостов в Северной столице на текущую неделю. Фото: Baltphoto

Петербуржцам рассказали, в какое время будут разводиться мосты на этой неделе.

На сайте СПб ГБУ «Мостотрест» представлен график разводки мостов на текущую неделю. Так в последующие пять ночей будут разведены 8 мостов.

По словам специалистов, разводка мостов будет проведена для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролётов к летнему сезону.

Отмечается, что в ночь с 21 на 22 марта будут разведены мост Александра Невского и Троицкий мост. Далее, в ночь с 22 на 23 марта разведутся мосты Александра Невского, Дворцовый и Литейный. А с 23 на 24 марта ожидается разводка целых четырех мостов, а именно: Троицкий мост, Большеохтинский мост, Тучков и Благовещенский.

По данным графика, с четверга на пятницу ожидается самая масштабная разводка. Так, сразу 5 мостов будут разведены с 24 на 25 марта: мост Александра Невского, Литейный, Дворцовый, Тучков мосты и Володарский мост. Специалисты информируют, что в ночь с субботы на воскресенье профилактические мероприятия завершатся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дворцовый мост окрасился в зеленые и оранжевые цвета в честь Международного женского дня, 8 марта.