Дворцовый мост подсветят в цвета весны в честь 8 Марта

Дворцовый мост окрасится в зеленые и оранжевые цвета в честь Международного женского дня.

Декоративную подсветку в зеленых и оранжевых цветах на мосту включат 8 марта в 18.50.

Как сообщает пресс-служба Смольного, полюбоваться подсветкой горожане смогут до полуночи, затем ее переключат в штатный режим.

Напомним, 4 марта в Петербург привезли крупную партию цветов из Латвии в преддверии Международного женского дня. Товар весом в 9,6 тонн прошел контроль на Южном таможенном посту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. 36% опрошенных граждан собираются потратить на подарок 2–4,5 тыс. рублей, еще 19% планируют оставить в магазине более 5 тыс. рублей. На покупку символичного подарка до 1 тыс. рублей рассчитывают 8% опрошенных. При этом оказалось, что на подарки к 8 Марта граждане потратят вдвое больше, чем к 23 Февраля.