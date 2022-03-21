Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро

Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро
Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Строительство метрополитена Санкт-Петербурга теперь обойдется дороже из-за роста цен на материалы.

Рост цен на материалы неизбежно повлек за собой подорожание строительства петербургского метрополитена. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы».

«Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация», — рассказали в компании.

Также отмечается, что осуществляется закупка отечественных материалов, например бетона и песка, в связи с этим санкции повлияли несильно. На настоящий момент сроки ввода станций в эксплуатацию сдвигать не планируют, ввод трех объектов, запланированных на 2024 год, планируют сдать в срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге на год перенесли открытие станции метро «Театральная» с 2025 на 2026. Решение о переносе открытия станции было принято на фоне высокой социальной напряженности.

АО "Метрострой Северной столицы" материалы новости СПб рост цен строительство метро


 

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