Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро

Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Строительство метрополитена Санкт-Петербурга теперь обойдется дороже из-за роста цен на материалы.

Рост цен на материалы неизбежно повлек за собой подорожание строительства петербургского метрополитена. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы».

«Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация», — рассказали в компании.

Также отмечается, что осуществляется закупка отечественных материалов, например бетона и песка, в связи с этим санкции повлияли несильно. На настоящий момент сроки ввода станций в эксплуатацию сдвигать не планируют, ввод трех объектов, запланированных на 2024 год, планируют сдать в срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге на год перенесли открытие станции метро «Театральная» с 2025 на 2026. Решение о переносе открытия станции было принято на фоне высокой социальной напряженности.