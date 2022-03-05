Открытие станции метро «Театральная» в Петербурге переносится с 2025 года на 2026

Открытие станции метро &#171;Театральная&#187; в Петербурге переносится с 2025 года на 2026
Открытие станции метро "Театральная" в Петербурге переносится с 2025 года на 2026. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге на год перенесли открытие станции метро «Театральная».

Раньше заявлялось, что станция метро «Театральная» должна открыться в 2025 году, теперь дату перенесли на 2026 год. Об этом сообщает издание «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Решение о переносе открытия станции было принято на фоне высокой социальной напряженности, отметили в ведомстве.

Планируется, что у станции должно быть два выхода: подземный, к автостоянке перед Мариинским театром, а также на месте Дома быта на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

При этом Дом быта еще не выкуплен городом, поэтому поэтому альтернативный выход рассмотрели между домами 37 и 39 по улице Декабристов, а также рядом с Новой Голландией, но точное решение по этому поводу еще не принято.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что движение по маршруту № 279 автобусы в Петербурге откроют уже с первого апреля. Пользоваться транспортом будет удобно жителям четырех станций метро: «Старая Деревня», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Удельная».

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