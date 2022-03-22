Врачи предупредили о последствиях самостоятельного лечения кашля

Самостоятельное лечение кашля может привести к опасным последствиям для здоровья, предупредили профилактолог Сергей Токарев и инфекционист Татьяна Чаленко.

Токарев рассказал в беседе с URA.RU, что при лечении нельзя одновременно принимать лекарства от влажного и сухого кашля.

Первые препараты разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких, а вторые — наоборот, мешают этому процессу, из-за чего мокрота скапливается в легких. Выбирать терапию следует только у врача.

Чаленко уточнила, что кашель — это защитный механизм, с помощью которого организм выталкивает бактерии из верхних дыхательных путей.

«Если вы не знаете, какой у вас кашель, вы начинаете пить два таких взаиморазных препарата, в итоге слизь никуда не эвакуируется, стоит в нижних дыхательных путях», — предупредила врач.

Она отметила, что самостоятельно довольно трудно определить характер кашля, поэтому следует обратиться к врачу.

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