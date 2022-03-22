Стали известны подводные камни вкладов в юанях

На фоне валютной нестабильности многие заинтересовались китайским юанем. Стоит отметить, что вклады в юанях как альтернативу другим валютам сейчас предлагают многие банки.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, что у этой резервной валюты есть не только плюсы, но и минусы.

Он отметил, что экономика Китая экспортоориентированная – в случае начала кризиса она может не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Также не следует забывать и о многолетнем противостоянии Соединенных Штатов и Китая. «Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Верников отметил, что множество китайских компаний и банков излишне закредитованы, что может обернуться тем, что в случае проблем инвесторы будут в страхе продавать их акции. Это тоже может ударить по китайской валюте.

Ранее эсперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что для краткосрочных и среднесрочных инвестиций в России лучше использовать юань. Бабин заявил, что китайский юань может стать валютой, заменяющей доллар. Он подчеркнул, что объемы торгов юанем на бирже растут, что связано с величиной экономики Китая, которая является второй по величине после США.

Также gazeta.spb.ru писала, что на рынке российской недвижимости в настоящее время сложилась очень неоднозначная ситуация, из-за чего граждане могут задаться вопросом, а стоит ли вообще инвестировать средства в покупку жилья.