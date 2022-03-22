В России вырос спрос на услуги курьеров

В России вырос спрос на услуги курьеров
Курьеры стали востребованными во время пандемии. Фото: pixabay.com

Россияне продолжают активно пользоваться доставкой. В прошлом году число операций по оплате картами таких услуг увеличилось на треть по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Согласно исследованию, общее количество операций по картам банка по оплате доставки в 2021 году выросло на 30% относительно 2020 года.

При этом мужчины чаще женщин пользовались услугами курьеров в прошлом году. Общее число операций по их оплате у мужчин оказалось выше на 3%

Отмечается, что «женские» средние чеки покупок с доставкой в 2021 году оказались заметно выше – 6 100 рублей против «мужских» 4 556 рублей.

В этом году в периоды праздников курьерские доставки также пользовались спросом у российских граждан. Во время новогодних праздников (1-9 января 2022 года) средний чек покупки с доставкой составил 4 421 рубль, а в период мартовских — 5 633 рубля.

Ранее сообщалось о том, что на рынке труда в России из-за ковид-пандемии наблюдается дефицит кадров. Самыми востребованными работниками сейчас считаются курьеры, грузчики и строители. Эксперты связывают это с тем, что бизнес, который пострадал во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что каждый четвертый курьер в городе младше 24 лет. Для сравнения, средний возраст специалистов служб доставки прошлом году составлял 32-35 лет.

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