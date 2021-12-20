Средний возраст петербургских курьеров «молодеет»

Средний возраст петербургских курьеров «молодеет»
За этот год спрос на курьеров в Петербурге вырос в 5 раз, говорится в исследовании. Фото: pixabay.com

Сегодня каждый четвертый курьер в городе младше 24 лет. Для сравнения, средний возраст специалистов служб доставки прошлом году составлял 32-35 лет. Уже тогда намечалась тенденция к «омоложению» профессии, об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Таким образом, 4 из 10 курьеров Северной столицы младше 24 лет. Исследователи связывают это с пандемией, из-за которой резко вырос спрос на доставку продовольственных и непродовольственных товаров и в курьеры стали идти желающие всех возрастов.

За последние полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла доля соискателей от 25 лет и старше. Несмотря на то, что 40% городских курьеров — специалисты младше 24 лет, средний возраст сотрудников курьерской службы составляет 37 лет. Это связано с началом сессии у соискателей студенческого возраста, которые до этого учились удаленно и имели возможность работать. Всего же за год спрос на курьеров вырос в 5 раз, говорится в опросе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, 46% петербуржцев полностью или частично оплачивают свой новогодний корпоратив в этом году.

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