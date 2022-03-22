Как предприниматели могут автоматизировать продажи, аналитику и маркетинг с Tele2

Как предприниматели могут автоматизировать продажи, аналитику и маркетинг с Tele2
Решение Tele2 принципиально отличается от других предложений на рынке. Фото: Tele2

Tele2 предлагает клиентам бизнес-экосистему для автоматизации маркетинга, аналитики и продаж по доступным тарифам. Решение «Tele2 Бизнес CRM» подходит для любой организации, у которой есть сайт и отдел продаж. Система помогает предприятиям собрать все каналы коммуникации с клиентами в одном интерфейсе, оценить эффективность промокампаний, проанализировать воронку продаж.

Решение Tele2 принципиально отличается от других предложений на рынке. Обычно клиенты используют продукты от разных поставщиков (отдельно для аналитики, CRM и телефонии), а сложные промышленные системы недоступны малому бизнесу. Как правило, каждая функция дорабатывается за дополнительные деньги, и покупатель платит за год вперед. Пользователи «Tele2 Бизнес CRM» получают решение «все в одном» от одного поставщика с уже встроенной телефонией. Все функции включены в ежемесячную абонентскую плату: ATC, все виды аналитики и CRM. Клиентам не нужно оплачивать дорогие опции, которые им вряд ли пригодятся в рамках больших многомодульных продуктов.

Решение включает модуль CRM – систему управления взаимоотношениями с клиентами. Ее легко устанавливать и настраивать. Инновационный модуль «Диалоги» помогает в одном окне вести коммуникации одновременно со многими клиентами: в чате сайта, мессенджерах, через звонки и почту. При этом оператор легко переключается между диалогами и каналами общения. После разговора можно отправить клиенту SMS или письмо в один клик. С помощью интерфейса менеджер поставит задачу, добавит комментарий, откроет сделку и поменяет ответственного оператора.

Модуль сквозной аналитики помогает контролировать эффективность каналов продвижения и определять рекламный источник обращений: через звонки, форму на сайте или письмо. Сквозная аналитика сразу «видит» лид, заносит в базу источники и фиксирует любое касание пользователя. Предприятия могут формировать отчеты по эффективности маркетинга – от первого клика до совершения сделки. На базе системы также удобно создавать отчеты по вкладу рекламных кампаний в продажи.

Потенциальные пользователи – компании из любых индустрий: кафе и рестораны, салоны красоты, отели, загородные клубы, фитнес-студии, логистические компании, автомойки и автосервисы, туристические агентства, медицинские центры и лаборатории, организации по обслуживанию в ЖКХ, развлекательные центры.

Продукт подойдет владельцам среднего, малого и микробизнеса – тем клиентам, которые понимают необходимость запуска системы, но опасаются ее сложности и дороговизны. Решение Tele2 также могут подключить те, кто недоволен текущим продуктом из-за потери аналитики, слабой техподдержки, неудобства интерфейса и избыточности функционала. Так, «Tele2 Бизнес CRM» подойдет сервису шиномонтажа с несколькими точками, который привлекает клиентов через сайт, наружную рекламу и навигацию. Решение Tele2 позволит собирать информацию о клиентском пути в одном месте и анализировать эффективность лидов, контролировать взаимодействие мастеров-приемщиков с заказчиками.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Мы предложили современному бизнесу эффективный инструмент цифровизации – все в одном. Без глубокой IT-экспертизы обычному владельцу предприятия сложно выбрать несколько решений, которые бы хорошо работали. Кроме того, собирать несколько систем воедино дорого – из-за расходов на саму интеграцию и стоимости нескольких подписок. Доступные на рынке продукты требуют больших ресурсов на поддержание работоспособности, времени и специфических знаний. Мы же сделали сервис автоматизации бизнеса, который можно настроить за пару часов самим или с помощью наших специалистов. Он позволяет бесплатно заказать доработку новых опций. Решение поможет сократить расходы, привлечь новых клиентов, упростить процессы и повысить конверсию продаж».

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