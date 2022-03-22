Финская таможня зафиксировала резкое падение уровня торговли с Россией

Число заявок на экспорт уменьшилось за минувшие 14 дней на 60% по сравнению с прошлыми двумя неделями. Фото: unsplash

Число заявок на экспорт уменьшилось за минувшие 14 дней на 60% по сравнению с прошлыми двумя неделями. Фото: unsplash

В последние две недели уровень торговли между Финляндией и Россией рухнул. Об этом заявил глава департамента статистики Олли-Пекка Пенттиля.

По его словам, в сфере экспорта снижение уровня торговли больше всего затронуло различные приборы и электронику, разработчики которых попали под санкции. Кроме того, спад зафиксирован по бумаге, картону и энергопродукции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской таможни, в указанный период количество заявок на экспорт снизилось на 60%. Объем импорта, в том числе крупных компаний, сократился на 71%.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что санкции в отношении России со стороны «недружественных стран» повлекли за собой серьезные последствия для экономики России. Больше всего давление сказалось на отдельных сферах. Так, проблемы в России из-за санкций сейчас в частности связаны с импортом в Россию и экспортом отечественной продукции, затруднения в логистике, инфляция, а также приостановка работы иностранных компаний в стране.