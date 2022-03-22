«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки

Концерн не может получить счет в размере около $1 млрд. Фото: Pixabay

Концерн не может получить счет в размере около $1 млрд. Фото: Pixabay

Российский концерн «из-за санкций не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию. Об этом рассказал финансовый директор компании Рустам Улумбеков.

Речь идет о сумме в 1 млрд долларов. По словам главы компании, самостоятельные попытки решить данную проблему могут привести к криминалу.

Как сообщил ТАСС, Улумбеков подчеркнул, что в будущем ожидаются «еще примерно такие же объемы», которые компания окажется «не в состоянии переварить».

«Мы отгрузили технику, а получить расчет не можем». – заявил директор «Алмаз-Антей».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше. рубеж продукцию