В Петербурге собака Есения нашла потерявшуюся одиннадцатилетнюю девочку

В Петербурге собака Есения нашла потерявшуюся одиннадцатилетнюю девочку
В Петербурге собака Есения нашла потерявшуюся одиннадцатилетнюю девочку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Пропавшую в Петроградском районе Северной столицы одиннадцатилетнюю девочку помогла найти поисковая собака-герой Есения.

О пропаже ребенка стало известно вечером 21 марта. Отец девочки обратился в правоохранительные органы с просьбой найти потерявшуюся дочь, которая ушла из дома, но так и не вернулась. На помощь пришла служебная собака, которая уже ни раз участвовала в выполнении ответственных и сложных заданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К поискам пропавшей девочки приступили инспектор-кинолог со служебной собакой по имени Есения, которая, обнюхав кроссовок, сразу взяла след. Вскоре, перебегая от детской площадки в сторону станции метро «Крестовский остров» и далее до конечной точки в парадной одного из домов, Есения привела полицейских к потерявшемуся ребенку. При этом отмечается, что маршрут постоянно сверяли с камерами видеонаблюдения.

Благодаря собаке уже был задержан особо опасный преступник, предотвращено особо тяжкое преступление в отношении подростка и найдены родители, бросившие грудного ребенка в коляске.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что школьников, пропавших в Санкт-Петербурге, нашли живыми. До этого 18 марта два второклассника пропали.

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