В Петербурге нашли двух пропавших второклассников

В Петербурге нашли двух пропавших второклассников
Школьников нашли живыми. Фото: Baltphoto

Детей нашли живыми.

Накануне, 18 марта, стало известно, что пропали два второклассника. Информация об этом была опубликована в группе поискового отряда «Лизаа́лерт».

В настоящий момент неизвестно, где именно находились дети в возрасте 8 и 9 лет. Однако, к счастью, школьников пропавших в Петербурге, нашли живыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собаки обгрызли тело мертвой хозяйки в садоводстве Ленинградской области. По словам соседа, женщина жила одна вместе с несколькими животными.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожском районе в городе Мурино девушка случайно отрезала себе кисть руки циркулярной пилой. Пострадавшая вся в крови постучалась к соседу в надежде на помощь. Позднее ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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