Собаки обгрызли тело мертвой хозяйки в садоводстве Ленобласти

В России выгул опасных собак без поводка и намордника будет законодательно запрещен. Фото: Рixabay
Собаки обглодали тело своей хозяйки. Фото: Рixabay

По словам соседа, женщина жила одна вместе с несколькими собаками мелких пород.

О жутком инциденте рассказывают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

17 марта, в службу спасения обратился житель садоводства «Юбилейное-Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области. Он заявил, что не видел свою соседку вот уже 10 дней.

К месту прибыли оперативники. Когда дверь взломали, то обнаружили на полу первого этажа тело 63-летней женщины. Несмотря на то, что в доме был порядок и внешних признаков насильственной смерти заметно не было, лицо пропавшей было объедено собаками. Животные оказались заперты с трупом своей хозяйки.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине скончалась женщина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кормах для животных нашли следы мяса исчезающих видов акул.

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