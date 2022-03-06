В кормах для животных нашли следы мяса исчезающих видов акул

В кормах для животных нашли следы мяса исчезающих видов акул
В корме нашли следы акул. Фото: pixabay.com

В корме для собак и кошек обнаружены генетические материалы исчезающих видов акул.

Мясо рыбы заметили, когда исследовали корм для домашних питомцев. Оказалось, что в составе питания животных имеется ДНК редких акул. Такой анализ провели деятели науки из колледжа Yale-NUS в Сингапуре, передает издание The Guardian.

Ученые опубликовали свое исследование, которое подтверждает наличие «океанической рыбы» в корме собак и кошек.

В образцах со вкусом рыбы были найдены генетические материалы нескольких акул. При том, хищники числятся в Красной книге. Из 144 видов корма ДНК уязвимых рыб обнаружили в 45.

Выходит, что домашние животные попробовали на вкус сразу несколько акул: индо-малайскую большеглазую, карибскую длиннорылую и тигровую песчаную.

По словам ученых, в данный момент популяция этих видов снизилась более чем на 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что археолог определил принцип работы древнего Стоунхенджа.

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