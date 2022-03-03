Археолог определил принцип работы древнего Стоунхенджа

Камни ирландского Стоунхенджа могли использоваться в качестве солнечного календаря. Принцип его работы раскрыл британский археолог Тимоти Дарвилл.

Древний мегалит был создан в несколько этапов начиная примерно с 3 020 года до нашей эры на юге Англии. Замысел создателей Стоунхенджа до сих пор до конца не раскрыт учеными, сохранились не все элементы, что особенно затрудняет эту задачу.

Как сообщило издание Antiquity, Дарвилл изучил количество и расположение камней, сравнил его с другими древними календарными системами и выяснил, что изначально Стоунхендж состоял из 30 огромных столбов и плит, которые соответствовали 30 дням месяца. К настоящему моменту сохранилось только 17.

Ученый предположил, что некоторые из отсутствующих или перемещенных камней отвечали за отслеживание года. Архитектура конструкции делилась на две половины, чтобы сопоставить их с двумя днями солнцестояния.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2021 года петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики Петровской эпохи. Парики находились в торговом судне, затопленном в 1724 году, за год до гибели основателя Санкт-Петербурга – императора Петра Первого.