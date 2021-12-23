Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики Петровской эпохи

Это было торговое судно, затопленное за год до смерти Петра, с судна поднято много артефактов. Фото: Pixabay

Это было торговое судно, затопленное за год до смерти Петра, с судна поднято много артефактов. Фото: Pixabay

Артефакты из человеческих волос ученые подняли с затопленного судна.

Археологи Русского географического общества готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил исполнительный директор Русского географического общества Сергей Фокин.

«Мы подняли два парика из человеческого волоса тех времен. Они полностью сохраненные», — рассказал петербургский ученый.

По его словам, известно время, когда судно было затоплено. Это 1724 год, за год до гибели основателя Санкт-Петербурга – императора Петра Первого. Это было торговое судно, с него поднято некоторое количество артефактов.

Еще несколько объектов нашли в Финском заливе. Это специальные укрепления, которые возводились на грунте, чтобы корабли врага не могли проникнуть в тыл русских судов. Кроме того, приборы фиксируют около 200 аномалий в виде труб и кусков бортов кораблей.

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