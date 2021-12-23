Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики Петровской эпохи

Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики Петровской эпохи
Это было торговое судно, затопленное за год до смерти Петра, с судна поднято много артефактов. Фото: Pixabay

Артефакты из человеческих волос ученые подняли с затопленного судна.

Археологи Русского географического общества готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил исполнительный директор Русского географического общества Сергей Фокин.

«Мы подняли два парика из человеческого волоса тех времен. Они полностью сохраненные», — рассказал петербургский ученый.

По его словам, известно время, когда судно было затоплено. Это 1724 год, за год до гибели основателя Санкт-Петербурга – императора Петра Первого. Это было торговое судно, с него поднято некоторое количество артефактов.

Еще несколько объектов нашли в Финском заливе. Это специальные укрепления, которые возводились на грунте, чтобы корабли врага не могли проникнуть в тыл русских судов. Кроме того, приборы фиксируют около 200 аномалий в виде труб и кусков бортов кораблей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, из пригородоа Петербурга можно наблюдать небольшой парад планет.

археологи петербургские ученые петр первый русское географическое общество


 

Новости партнеров
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики ...
Владимир Путин: России нужен уровень вакцинации под 80%
Шнуров рассказал, какой вопрос задаст Путину на пресс-конференции
Журналистов на пресс-конференции Путина опыляют серебром
Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова отправили в отставку
Рособрнадзор не станет упрощать ЕГЭ в следующем году из-за условий пандемий
Собчак ждет начала конференции с Путиным вся в красном
Спасатели потушили ночной пожар в Киришском районе