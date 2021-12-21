В пригородах Петербурга можно полюбоваться парадом планет

Недалеко от города на Неве возможно увидеть небольшой парад планет.
Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова сотрудника Пулковской обсерватории и кандидата физико-математических наук Кирилла Масленникова.
Специалист заявил, что в настоящий момент мини-парад планет происходит ежедневно, вечером. Небесные тела ярко выстроились в одну линию. Настоящий фейерверк совместно устроили Юпитер, Сатурн, Уран, Луна. Гораздо лучше будет видно это явление за городом.
В Петербурге же, по словам Масленникова, видно мало что будет, виной всему фонари и загрязнения атмосферы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что научные сотрудники американского Дьюкского университета сообщили, что глобальное потепление в будущем приведет к проблемам на рынке труда.